Во Львовской области школьный автобус попал в ДТП: пострадали дети

На дороге столкнулись школьный автобус и грузовик "ДАФ" / Коллаж "Сегодня"

В Червоноградском районе во Львовской области в ДТП попал школьный автобус. На момент аварии в нем было 12 учеников.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Подробности аварии

На дороге столкнулись школьный автобус и грузовик "ДАФ". В автобусе находились 12 несовершеннолетних учеников.

В результате аварии пострадал 16-летний школьник. Он получил телесные повреждения и его доставили в больницу. Диагнозы еще семерых учеников уточняются.

Что грозит виновнику

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

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Максимальное наказание до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет.

Аварии с детьми

В Харькове произошло очередное ДТП. Водитель сбил ребенка. Случилось это на пешеходном переходе. Водитель не пропустил мальчик и сбил его. Ребенка от удара откинуло на несколько метров. Он остался жив, но от испуга резко встал и отбежал на тротуар.

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