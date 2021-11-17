На Львівщині шкільний автобус потрапив у ДТП: постраждали діти

На дорозі зіткнулися шкільний автобус та вантажівка "ДАФ" / Колаж "Сьогодні"

У Червоноградському районі у Львівській області у ДТП потрапив шкільний автобус. На момент аварії у ньому було 12 учнів.

Про це повідомляє поліція Львівщини.

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Подробиці аварії

На дорозі зіткнулися шкільний автобус та вантажівка "ДАФ". В автобусі було 12 неповнолітніх учнів.

Внаслідок аварії постраждав 16-річний школяр. Він отримав тілесні ушкодження та його доправили до лікарні. Діагнози ще сімох учнів уточнюються.

Що загрожує винуватцю

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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Максимальне покарання до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати автомобілем до 3 років.

Аварії з дітьми

У Харкові сталася чергова ДТП. Водій збив дитину. Сталося це на пішохідному переході. Водій не пропустив хлопчика та збив його. Дитину від удару відкинуло на кілька метрів. Він залишився живим, але з переляку різко встав і відбіг на тротуар.

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