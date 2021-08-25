Не выбрались из горящей машины. Во Львовской области столкнулись два авто – 3 погибли, 7 ранены

Погибших и пострадавших в ДТП доставали спасатели. Коллаж "Сегодня"

Во Львовской области столкнулись две легковушки – Volkswagen CC и Volkswagen Golf. В результате погибли три человека, еще семь человек получили травмы, в том числе двое детей.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Авария произошла 24 августа в 23:05 в селе Попели Дрогобычского района. После столкновения в моторном отсеке Volkswagen CC начался пожар. В авто были зажаты пострадавшие.

Авто уже не подлежит восстановлению. Фото: ГСЧС

Кто пострадал в ДТП:

В Volkswagen Golf – два пассажира 2002 года рождения и пассажирка 2004 года.

В Volkswagen CC – водитель 2002 года рождения, парень 1999 года и две девочки 2002 и 2003 годов.

Их с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Дрогобычскую больницу.

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Машина превратилась в груду металла. Фото: lviv1256.com

Кроме того, в авто Volkswagen Golf погибли три человека, из них один ребенок:

водитель 1981 года рождения;

девочка 2005 года;

парень 2001 года.

Погибших и пострадавших доставали спасатели с помощью специнтумента. Всего на месте работали 17 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП

нарушение правил маневрирования – 22%

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%

пьяное вождение – 5%

Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.

Кроме того, ранее в Луганской области столкнулись легковушка и микроавтобус, пострадали девять человек.