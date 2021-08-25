Не вибралися з палаючої машини. У Львівській області зіткнулися два авто – 3 загинули, 7 поранені

Загиблих і постраждалих у ДТП діставали рятувальники. Колаж "Сьогодні"

У Львівській області зіткнулися два легковики – Volkswagen CC і Volkswagen Golf. У результаті загинули три людини, ще семеро людей отримали травми, у тому числі двоє дітей.

Про це повідомили в ДСНС.

Аварія сталася 24 серпня о 23:05 в селі Попелі Дрогобицького району. Після зіткнення у моторному відсіку Volkswagen CC почалася пожежа. В авто були затиснуті постраждалі.

Авто вже не підлягає відновленню. Фото: ДСНС

Хто постраждав у ДТП:

У Volkswagen Golf – два пасажири 2002 року народження і пасажирка 2004 року.

У Volkswagen CC – водій 2002 року народження, хлопець 1999 року і дві дівчинки 2002 і 2003 років.

Їх з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано до Дрогобицької лікарні.

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Машина перетворилася на купу металу. Фото: lviv1256.com

Крім того, в авто Volkswagen Golf загинули три людини, з них одна дитина:

водій 1981 року народження;

дівчинка 2005 року;

хлопець 2001 року.

Загиблих і постраждалих діставали рятувальники за допомогою спецінтументу. Всього на місці працювали 17 людей особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП

порушення правил маневрування – 22%

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%

недотримання безпечної дистанції – 7,5%

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%

п'яне водіння – 5%

Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобілі злетіли з дороги.

Крім того, раніше в Луганській області зіткнулися легковик і мікроавтобус, постраждали дев'ять людей.