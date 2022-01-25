Во Львовской области усилили карантин: что под запретом

Если до 1 февраля ситуация не улучшится, то комиссия может ввести дополнительные ограничения/Коллаж: "Сегодня"

Со среды, 26 января, во Львовской области усиливают карантин. Это связано с вспышкой коронавируса.

Об этом сообщает Львовская ОГА.

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Подробности

25 января состоялось заседание областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, члены которой из-за вспышки коронавируса решили усилить карантинные ограничения во Львівской области. Были введены новые ограничения:

Развлекательным заведениям запретили принимать посетителей.

С 5 февраля запретили посещать учебные заведения. Однако разрешена работа детсадов и специальных учебных заведений. Ученикам ПТУ рекомендуется перейти на смешанную форму обучения.

Медицинским учреждениям запретили проведение плановых госпитализаций, за исключением некоторых случаев.

Жители Львовской области в общественных местах должны носить маски.

Перевозка пассажиров в общественном транспорте разрешена с наполненностью не более 50%.

Если до 1 февраля ситуация не улучшится, комиссия может ввести дополнительные ограничения.

Ситуация с COVID-19

В Украине снова увеличилась оранжевая карантинная зона – там оказались еще четыре области. 24 января зафиксировали 19 118 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 6203 больше, чем за 23 января.

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