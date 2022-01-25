Во Львовской области усилили карантин: что под запретом

Если до 1 февраля ситуация не улучшится, то комиссия может ввести дополнительные ограничения/Коллаж: "Сегодня"
Со среды, 26 января, во Львовской области усиливают карантин. Это связано с вспышкой коронавируса.
Об этом сообщает Львовская ОГА.
Подробности
25 января состоялось заседание областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, члены которой из-за вспышки коронавируса решили усилить карантинные ограничения во Львівской области. Были введены новые ограничения:
- Развлекательным заведениям запретили принимать посетителей.
- С 5 февраля запретили посещать учебные заведения. Однако разрешена работа детсадов и специальных учебных заведений. Ученикам ПТУ рекомендуется перейти на смешанную форму обучения.
- Медицинским учреждениям запретили проведение плановых госпитализаций, за исключением некоторых случаев.
- Жители Львовской области в общественных местах должны носить маски.
- Перевозка пассажиров в общественном транспорте разрешена с наполненностью не более 50%.
Если до 1 февраля ситуация не улучшится, комиссия может ввести дополнительные ограничения.
Ситуация с COVID-19
В Украине снова увеличилась оранжевая карантинная зона – там оказались еще четыре области. 24 января зафиксировали 19 118 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Это на 6203 больше, чем за 23 января.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1507 человек;
- летальных исходов – 161;
- выздоровели – 5863 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 889 488 человек;
- выздоровело – 3 591 201 человек;
- летальных исходов – 99 443.
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