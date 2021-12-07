Водитель погиб, люди ищут родных среди жертв – новые детали смертельного ДТП под Черниговом

Что известно о ДТП под Черниговом / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате ДТП под Черниговом погиб водитель маршрутки. Также в салоне находились мама с дочкой – родственники пытаются им дозвониться, но безуспешно. Они не знают, живы ли их родные.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал городской голова Борзны Лариса Осадчук.

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Что известно о водителе?

Осадчук отметила, что водитель маршрутке – 40-летний Александр. О нем знакомые хорошо отзываются.

Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

"Он был опытным водителем, много лет работал, я сама часто ездила в его автобусе. У него остались жена и, насколько я знаю, двое детей", – сказала чиновница.

Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

Люди ищут родных среди погибших

Также в этой маршрутке ехала и семья – мама с дочкой. Сейчас их родственница звонит на оба номера и никто не отвечает.

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Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

"В больнице ли они, или погибли – пока не знаем. Несколько лет назад из этой семьи погиб в ДТП на железнодорожном переезде мужчина. В той аварии погибли пятеро. Сейчас родственники поехали в Чернигов узнавать о судьбе этих женщин. О других пострадавших знаю, что в реанимации находится многодетная мама", – отметила Осадчук.

Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

Как сообщает корреспондент "Сегодня", с места ДТП уже увезли погибших. Всего уехали пять авто медиков и одна машина правоохранителей. Когда увозили жертв, группа полицейских стояла на обочине, склонив головы.

Что известно о ДТП под Черниговом