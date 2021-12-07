Водій загинув, люди шукають рідних серед жертв – нові деталі смертельної ДТП під Черніговом

Що відомо про ДТП під Черніговом / Фото: Колаж: Сьогодні
Унаслідок ДТП під Чернігівом загинув водій маршрутки. Також у салоні перебували мама з донькою – родичі намагаються їм додзвонитися, але безуспішно. Вони не знають, чи їхні рідні живі.
Про це сайту "Сьогодні" розповіла міський голова Борзни Лариса Осадчук.
Що відомо про водія?
Осадчук зазначила, що водій маршрутки – 40-річний Олександр. Про нього знайомі добре відгукуються.
"Він був досвідченим водієм, багато років працював, я сама часто їздила в його автобусі. У нього залишилися дружина та, наскільки я знаю, двоє дітей", – сказала чиновниця.
Люди шукають рідних серед загиблих
Також у цій маршрутці їхала сім'я – мама з донькою. Зараз їхня родичка тпелефонує на обидва номери і ніхто не відповідає.
"У лікарні вони чи загинули – поки не знаємо. Кілька років тому з цієї родини загинув у ДТП на залізничному переїзді чоловік. У тій аварії загинули п'ятеро. Наразі родичі поїхали до Чернігова дізнаватися про долю цих жінок. Про інших постраждалих знаю, що у реанімації перебуває багатодітна мама", – зазначила Осадчук.
Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", з місця ДТП вже забрали загиблих. Усього поїхали п'ять авто медиків та одна машина правоохоронців. Коли забирали жертв, група поліцейських стояла на узбіччі, схиливши голови.
Що відомо про ДТП під Чернігівом
- Аварія сталася 7 грудня близько 7:55. Спочатку повідомлялося про 10 загиблих та 7 травмованих. Витягували тіла жертв та постраждалих 10 рятувальників ДСНС.
- Трохи пізніше з'явилися перші фото з місця події.
- Ділянка траси, на якій сталася ДТП, не є аварійно небезпечною. Рятувальники припустили, що причин може бути дві – або слизька дорога, або порушення правил дорожнього руху з боку водіїв.
- Серед загиблих дітей нема. Водій вантажівки вижив.
- На час роботи правоохоронців рух автодорогою перекрито в обох напрямках. Поліцейські організували об'їзд місця події ділянкою автодороги Городня – Сновськ – Березне та назад.
- Жертв та постраждалих могло бути більше. Частина людей хотіли сісти в цей автобус, але зрештою передумали.