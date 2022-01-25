Водителя разорвало на куски: в Харьковской области случилось жуткое ДТП (видео)

Авария произошла сегодня вечером / Коллаж "Сегодня"

Возле города Люботин случилось смертельное ДТПсегодня, 25 января. Из-за столкновения одного из водителей разорвало на куски.

Об этом сайту "Сегодня" сообщили в полиции Харьковской области.

У автомобиля снесло крышу

"По предварительной информации погиб один человек", – сообщила нам спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.

По неофициальной информации, участниками аварии стал внедорожник, в котором ехал ныне погибший. Как стало известно, у автомобиля снесло крышу.

По предварительной информации копов, это произошло после столкновения с фурой. Как уточняют очевидцы, мужчину, находящегося во внедорожнике, разорвало на куски.

В полиции пока что не подтверждают, но и не опровергают, что во внедорожнике был еще один человек.

Разбросанные по трассе тела и вдребезги разбитая машина: детали жуткого ДТП под Киевом

Четверо человек погибли в жуткой автокатастрофе под Киевом. На одесской трассе легковушка буквально влетела под прицеп стоящего на обочине грузовика. Легковушку расплющило словно жестянку. Все погибшие — младше 25 лет, ехали в Киев работать.

Как все произошло – родные погибших даже представлять не хотят. Но между собой родственники перешептываются – мол, машину занесло на скользкой дороге. Да и сам тяжеловоз странно припаркован. Это подтверждает и автоэксперт.

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