Водія розірвало на шматки: на Харківщині сталося страшне ДТП (відео)

Аварія сталася сьогодні ввечері / Колаж "Сьогодні"

Біля міста Люботин трапилося смертельне ДТП сьогодні, 25 січня. Через зіткнення одного з водіїв розірвало на шматки.

Про це сайту "Сьогодні" повідомили у поліції Харківської області.

У автомобіля знесло дах

"За попередньою інформацією, загинула одна людина", – повідомила спікер поліції Харківської області Олена Баранник.

За неофіційною інформацією, учасниками аварії став позашляховик, у якому їхав загиблий. Як стало відомо, у автомобіля знесло дах.

За попередньою інформацією копів, це сталося після зіткнення із фурою. Як уточнюють очевидці, чоловіка, який перебуває у позашляховику, розірвало на шматки.

У поліції поки що не підтверджують, але й не спростовують, що у позашляховику була ще одна людина.

Розкидані по трасі тіла та вщент розбита машина: деталі жахливого ДТП під Києвом

Четверо людей загинули в моторошній автокатастрофі під Києвом. На одеській трасі легковик буквально влетів під причіп вантажівки, що стояла на узбіччі. Легковик розплющило, наче бляшанку. Усі загиблі — молодші за 25 років, їхали до Києва працювати.

Як усе сталося – рідні загиблих навіть уявляти не хочуть. Але між собою родичі перешіптуються – мовляв, машину занесло слизькою дорогою. Та й сам важковоз дивно припаркований. Це підтверджує автоексперт.

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