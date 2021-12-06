Воевал в "Сомали". Разведчики СБУ задержали боевика "ДНР"

Разведчики задержали боевика ОРДО / Фото: Коллаж: Сегодня
Контрразведчики СБУ в Донецкой области сообщили о задержании боевика незаконной вооруженной группировки "Сомали".
Об этом пишет пресс-служба СБУ.
Подробности
По данным следствия, злоумышленник входил в состав штурмового подразделения НВФ "ДНР", оказывавшего вооруженное сопротивление украинским военным, задействованным в операции Объединенных сил в районе н.п. Широкая Балка, Пикузы (ког. Коминтерново), Доломитное Донецкой области.
Впоследствии злоумышленник покинул ряды боевиков и тайно вернулся на подконтрольную украинским властям территорию, где он пытался избежать правосудия.
В ходе обысков по месту его нахождения обнаружили:
- "военный билет ДНР";
- средства связи с доказательствами противоправной деятельности.
Задержанный предоставил обличительные показания относительно кадровых военных ВС РФ, находящихся на должностях советников и руководящих боевиками ОРДО.
Каким будет наказание
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УКУ.
Суд избрал боевику меру пресечения в виде содержания под стражей.
Украинские военные задержали оккупанта с повязкой СЦКК
Около 10:45 13 октября группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ на Донбассе.
Украинская сторона сообщила, что:
- предоставила гарантии безопасности для проведения работ по разминированию территорий с четким указанием маршрутов передвижения и определением граничной точки выдвижения в сторону позиций ВСУ;
- это произошло в рамках работ по оборудованию участка местности для открытия со стороны ОРДЛО контрольного пункта въезда-выезда КПВВ "Золотое".
"Оперативной группой ВСУ был задержан один в/с российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы", – заявили в делегации
Задержанный подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины (умышленное убийство).
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