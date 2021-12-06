Воював у "Сомалі". Розвідники СБУ затримали бойовика "ДНР"

Розвідники затримали бойовика ОРДО / Фото: Колаж: Сьогодні

Контррозвідники СБУ у Донецькій області повідомили про затримання бойовика незаконного збройного угруповання "Сомалі"

Про це пише прес-служба СБУ.

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Деталі

За даними слідства, зловмисник входив до складу штурмового підрозділу НЗФ т.зв. "ДНР", яке чинило збройний супротив українським військовим, задіяним в операції Об’єднаних сил у районі н.п. Широка Балка, Пікузи (кол. Комінтерново), Доломітне Донецької області.

Згодом зловмисник залишив лави бойовиків і таємно повернувся на підконтрольну українській владі територію, де він намагався уникнути правосуддя.

У ході обшуків за місцем його знаходження виявили:

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"Військовий квиток ДНР";

засоби зв'язку із доказами протиправної діяльності.

Затриманий надав викривальні свідчення щодо кадрових військових ЗС РФ, які перебувають на посадах радників та керують бойовиками ОРДО.

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Яким буде покарання

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру у скоєнні злочину за ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) УКУ.

Суд обрав бойовику запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Українські військові затримали окупанта із пов'язкою СЦКК

Близько 10:45 13 жовтня група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ на Донбасі.

Українська сторона повідомила, що:

надала гарантії безпеки для проведення робіт із розмінування територій з чітким зазначенням маршрутів пересування та визначення граничної точки висунення в бік позицій ЗСУ;

це відбулося в межах робіт з обладнання ділянки місцевості для відкриття з боку ОРДЛО контрольного пункту в'їзду-виїзду КПВВ "Золоте".

"Оперативною групою ЗСУ був затриманий один в/с російських збройних формувань: громадянин РФ Косяк Андрій Валентинович, 1978 року народження", – заявили в делегації

Затриманий підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні 2010 року тяжкого злочину відповідно до статті 115 КК України (умисне вбивство).

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