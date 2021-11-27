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Волнами повыбивало доски. Шторм разрушил набережную в Одессе (фото, видео)

Юлия Гаврилюк
27 ноября, 15:42
Циклон по имени Йылмаз приблизился к Украине и зацепил Одесу

На набережной вырвало деревянные настилы возле фонтанов

Ночной шторм, накрывший Одессу этой ночью, немного разрушил набережную на Ланжероне – там волнами повыбивало доски.

Об этом пишет 8NEWS.

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Сегодня шторм, пришедший с юга вместе с теплым антициклоном, продолжает дуть. Так что, возможно, это еще не конец разрушений. На завтра опять прогнозируют дождь.

Деревянные настилы поломаны во многих местах. На набережной лежат камни и поломанные доски. Море все еще волнуется и огромные волны обрушиваются на побережье.

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