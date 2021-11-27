Волнами повыбивало доски. Шторм разрушил набережную в Одессе (фото, видео)

На набережной вырвало деревянные настилы возле фонтанов
Ночной шторм, накрывший Одессу этой ночью, немного разрушил набережную на Ланжероне – там волнами повыбивало доски.
Об этом пишет 8NEWS.
Сегодня шторм, пришедший с юга вместе с теплым антициклоном, продолжает дуть. Так что, возможно, это еще не конец разрушений. На завтра опять прогнозируют дождь.
Деревянные настилы поломаны во многих местах. На набережной лежат камни и поломанные доски. Море все еще волнуется и огромные волны обрушиваются на побережье.
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