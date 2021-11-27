Хвилями повибивало дошки. Шторм зруйнував набережну в Одесі (фото, відео)

На набережній вирвало дерев'яні настили біля фонтанів

Нічний шторм, що накрив Одесу цієї ночі, трохи зруйнував набережну на Ланжероні – там хвилями повибивало дошки.

Про це пише 8NEWS.

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Сьогодні шторм, що прийшов із півдня разом із теплим антициклоном, продовжує дути. Тож, можливо, це ще не кінець руйнувань. На завтра знову прогнозують дощ.

Дерев'яні настили поламані у багатьох місцях. На набережній лежать каміння та поламані дошки. Море ще хвилюється і величезні хвилі обрушуються на узбережжя.

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