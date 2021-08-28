Новое обострение на Донбассе: ранены трое украинских военных

На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"
Вооруженные формирования Российской Федерации 28 августа продолжают осуществлять обстрелы позиций украинских защитников. В результате ранения получили трое военнослужащих.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook.
Военные получили осколочные ранения.
"После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Новое обострение на Донбассе. Будет ли Украина созывать ТКГ?
О действиях вооруженных формирований РФ сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Год режима прекращения огня
27 июля, вступил в силу полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. О нем договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Согласно ему, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования вооруженного конфликта на территории Донбасса.
Однако, как пишет ТКГ, с 27 июля 2020 года до 27 июля 2021 года зафиксировано 1995 обстрелов, погибли 45 бойцов ВСУ, еще 163 получили ранения.
Ранее мы сообщали, что:
- боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и ранили местного жителя.
- боевики ударили по мирным жителям украинского Нью-Йорка в Донецкой области. Этот удар мог закончиться катастрофой – в поселке хранится большое количество химикатов. Противник атаковал из запрещенного тяжелого вооружения.