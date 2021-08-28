"П#здець! Я таких прильотів не пам'ятаю з 2017-го!". На Донбасі поранені троє українських військових (оновлено)

На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"
Збройні формування Російської Федерації 28 серпня продовжують здійснювати обстріли позицій українських захисників. У результаті поранення отримали троє військовослужбовців.
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" в Facebook .
Військові отримали осколкові поранення.
"Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний", – йдеться в повідомленні.
Нове загострення на Донбасі. Чи буде Україна скликати ТКГ?
Стосовно дій збройних формувань РФ повідомили представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.
Реакція в Мережі
Місцеві жителі, волонтери та журналісти зранку публікують в соцмережах інформацію про обстріл. Так, користувач Твіттера Січ Авдія пише, що не пам'ятає такого обстрілу з 2017-го року.
Люди почали ділитися відео зі звуками залпів.
Рік режиму припинення вогню
27 липня набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Про нього домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи. Згідно з ним, перемир'я повинне дотримуватися до повного врегулювання збройного конфлікту на території Донбасу.
Однак, як пише ТКГ, з 27 липня 2020 року до 27 липня 2021 року зафіксовано 1995 обстрілів, загинули 45 бійців ЗСУ, ще 163 отримали поранення.
Раніше ми повідомляли, що:
- бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт і поранили місцевого жителя.
- бойовики вдарили по мирних жителях українського Нью-Йорка в Донецькій області. Цей удар міг закінчитися катастрофою – в селищі зберігається велика кількість хімікатів. Противник атакував з забороненого важкого озброєння.