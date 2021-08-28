"П#здець! Я таких прильотів не пам'ятаю з 2017-го!". На Донбасі поранені троє українських військових (оновлено)

На Донбасі знову неспокійно. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні формування Російської Федерації 28 серпня продовжують здійснювати обстріли позицій українських захисників. У результаті поранення отримали троє військовослужбовців.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" в Facebook .

Військові отримали осколкові поранення.

"Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний", – йдеться в повідомленні.

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Стосовно дій збройних формувань РФ повідомили представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Реакція в Мережі

Місцеві жителі, волонтери та журналісти зранку публікують в соцмережах інформацію про обстріл. Так, користувач Твіттера Січ Авдія пише, що не пам'ятає такого обстрілу з 2017-го року.

Коментар місцевих. Січ Авдія/Twitter

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Люди почали ділитися відео зі звуками залпів.

Рік режиму припинення вогню

27 липня набув чинності повний і всеосяжний режим припинення вогню. Про нього домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи. Згідно з ним, перемир'я повинне дотримуватися до повного врегулювання збройного конфлікту на території Донбасу.

Однак, як пише ТКГ, з 27 липня 2020 року до 27 липня 2021 року зафіксовано 1995 обстрілів, загинули 45 бійців ЗСУ, ще 163 отримали поранення.

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