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Возвращение красной зоны. В Ивано-Франковской области усилили карантин

Юлия Гаврилюк
21 января, 16:19
В Украину возвращается красная зона адаптивного карантина, в Ивано-Франковской области зашкаливают COVID-показатели

В стране вернули красную зону карантина / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 21 января, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Facebook.

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По результатам заседания Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 24 января 2022 года красный уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области.

Ограничения красной зоны

Красный уровень эпидемической опасности – это работа заведений общепита только для вакцинированных или с результатами теста, сделанного за 72 часа.

То же самое касается:

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  • торгово развлекательных центров,
  • гостиниц,
  • кинотеатров и других учреждений культуры,
  • спортзалов,
  • субъектов, проводящих торгово и бытовое обслуживание,
  • в том числе рынков,
  • плановых мероприятий по госпитализации.

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