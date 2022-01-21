Повернення червоної зони. В Івано-Франківській області посилили карантин

У країні повернули "червону зону" карантину / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 21 січня, відбулося позачергове засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Facebook.

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За результатами засідання Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 24 січня 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області.

Обмеження червоної зони

Червоний рівень епідемічної небезпеки – це робота закладів громадського харчування тільки для вакцинованих або з результатами тесту, зробленого за 72 години.

Те саме стосується:

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торгово-розважальних центрів,

готелів,

кінотеатрів та інших закладів культури,

спортзалів,

суб'єктів, що проводять торговельне та побутове обслуговування,

у тому числі ринків,

планових заходів із госпіталізації.

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