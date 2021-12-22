Впервые в Украине в пожарной бригаде будут служить монахини (фото)

Пожарная команда находится в Свято-Троицком Мотронинском женском монастыре / Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 22 декабря, в Черкасской области заработала первая в Украине добровольная пожарная команда, где несут службу монахини. На вызов будет ездить всего 5 человек.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Детали
Пожарная команда находится в Свято-Троицком Мотронинском женском монастыре в селе Мельники Медведевской сельской территориальной общины Черкасской области.
На вызовы будут выезжать пятеро добровольцев:
- игуменья Иллария,
- две послушницы монастыря Лариса и Кристина,
- два водителя пожарного автомобиля.
Кто будет под защитой добровольной пожарной команды
Команда будет обеспечивать пожарную безопасность монастыря и реагировать на чрезвычайные события. Также они будут реагировать на вызовы 7 сел и двух поселков, входящих в сельскую территориальную общину.
Ближайшая пожарная часть находится в 20 километрах.
Справятся ли добровольцы?
Накануне добровольцы прошли специальные учения. Они отрабатывали упражнения по боевому развертыванию, подаче воды и оказанию первой домедицинской помощи пострадавшим.
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