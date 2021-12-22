Вперше в Україні у пожежній бригаді служитимуть черниці (фото)

Пожежна команда знаходиться у Свято-Троїцькому Мотронинському жіночому монастирі / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 22 грудня, на Черкащині запрацювала перша в Україні добровільна пожежна команда, де несуть службу черниці. На виклик їздитиме лише 5 людей.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Деталі

Пожежна команда знаходиться у Свято-Троїцькому Мотронинському жіночому монастирі у селі Мельники Медведівської сільської територіальної громади Черкаської області.

На виклики виїжджатимуть п'ятеро добровольців:

ігуменя Іларія,

дві послушниці монастиря Лариса та Христина,

два водії пожежного автомобіля.

Добровільна пожежна команда, де несуть службу черниці. Фото: ДСНС України

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Хто буде під захистом добровільної пожежної команди

Команда забезпечуватиме пожежну безпеку монастиря та реагуватиме на надзвичайні події. Також вони реагуватимуть на виклики 7 сіл та двох селищ, що входять до сільської територіальної громади.

Найближча пожежна частина знаходиться за 20 кілометрів.

Добровільна пожежна команда, де несуть службу черниці. Фото: ДСНС України

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Чи впораються добровольці?

Напередодні добровольці пройшли спеціальні навчання. Вони відпрацьовували вправи з бойового розгортання, подачі води та надання першої домомедичної допомоги постраждалим.

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