Вперше в Україні у пожежній бригаді служитимуть черниці (фото)

Пожежна команда знаходиться у Свято-Троїцькому Мотронинському жіночому монастирі / Колаж "Сьогодні"
Сьогодні, 22 грудня, на Черкащині запрацювала перша в Україні добровільна пожежна команда, де несуть службу черниці. На виклик їздитиме лише 5 людей.
Про це повідомляє ДСНС України.
Деталі
Пожежна команда знаходиться у Свято-Троїцькому Мотронинському жіночому монастирі у селі Мельники Медведівської сільської територіальної громади Черкаської області.
На виклики виїжджатимуть п'ятеро добровольців:
- ігуменя Іларія,
- дві послушниці монастиря Лариса та Христина,
- два водії пожежного автомобіля.
Хто буде під захистом добровільної пожежної команди
Команда забезпечуватиме пожежну безпеку монастиря та реагуватиме на надзвичайні події. Також вони реагуватимуть на виклики 7 сіл та двох селищ, що входять до сільської територіальної громади.
Найближча пожежна частина знаходиться за 20 кілометрів.
Чи впораються добровольці?
Напередодні добровольці пройшли спеціальні навчання. Вони відпрацьовували вправи з бойового розгортання, подачі води та надання першої домомедичної допомоги постраждалим.
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