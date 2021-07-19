Все были в легковушке. Под Луцком в ДТП погибли три человека, еще девять в больнице

Водитель не справился с управлением и авто вылетело с дороги прямо в дерево

Фото с места аварии/ Источник: Волынские новости

В Луцком районе Волынской области произошло масштабное ДТП. В аварии погибли три человека, в том числе ребенок, еще девять пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Смертельный инцидент случился в селе Печихвосты. Все погибшие и пострадавшие – 12 человек – находились в легковом автомобиле. Водитель авто не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате погибли двое взрослых и четырехлетний ребенок. Пострадали девять человек – трое взрослых и шестеро детей 2011-2019 годов рождения. Их с травмами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу.

На месте работали копы и спасатели. Пока остается загадка, как и зачем 12 человек поместили в одно легковое авто.

Напомним, в Ровенской области в ДТП попал рейсовый автобус сообщения Киев – Вроцлав. В больницу госпитализировали 23 человека.

Кроме того, во Львовской области в ДТП погибли двое молодых людей. Легковушка столкнулась с грузовиком.