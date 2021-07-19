Всі були в легковику. Під Луцьком у ДТП загинули три людини, ще дев'ять у лікарні

Водій не впорався з керуванням і авто вилетіло з дороги прямо в дерево

У Луцькому районі Волинської області сталася масштабна ДТП. В аварії загинули три людини, у тому числі дитина, ще дев'ять постраждали.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

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Смертельний інцидент стався у селі Печихвости. Усі загиблі і постраждалі – 12 людей – перебували в легковому автомобілі. Водій авто не впорався з керуванням і врізався у дерево.

У результаті загинули двоє дорослих і чотирирічна дитина. Постраждали дев'ять людей – троє дорослих і шестеро дітей 2011-2019 років народження. Їх з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізували в лікарню.

На місці працювали копи і рятувальники. Поки залишається загадка, як і навіщо 12 людей помістили в одне легкове авто.

Нагадаємо, у Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполучення Київ – Вроцлав. До лікарні госпіталізували 23 людини.

Крім того, у Львівській області в ДТП загинули двоє молодих людей. Легковик зіткнувся з вантажівкою.