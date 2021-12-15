"Все на лед!": стартовал масштабный проект для оздоровления детей Донбасса (фото)

Проект стартовал 14 декабря / Коллаж "Сегодня"
14 декабря в Донецкой области стартовал масштабный региональный проект"Все на лед!". Его цель – привить любовь к здоровому образу жизни.
Все для популяризации спорта
Благодаря проекту более 80 000 школьников и студентов Донецкой области посетят ледовые арены Дружковки, Краматорска и Мариуполя.
Дети имеют возможность попробовать свои силы на льду. Возможно, именно из-за проекта они смогут развиваться в этом направлении, утверждают организаторы.
"Мы начинаем самую масштабную благотворительную акцию по катанию на льду. Речь идет не о хоккее и фигурном катании как таковых, а о том, чтобы вся молодежь региона, в прямом смысле слова, встала на коньки. Акция началась. Все дети обязательно пройдут уроки на катках. Я желаю всем крепкого здоровья, не жалеть сил и – все на лед!", – говорит Президент благотворительного Фонда Борис Колесников.
Фонд Рината Ахметова организовал тренинг для новых родителей детей из интерната
В рамках программы "Сиротству — нет!" Фонд Рината Ахметова поддерживает семьи опекунов, приемные семьи и детские дома семейного типа. За 10 лет работы Всеукраинского портала национального усыновления почти 10 тысяч детей обрели семейный уют.
Фонд Рината Ахметова часто организует выездные семинары, на которых родители, взявшие ребенка из интерната, могут узнать много интересной и полезной информации. В частности, родителей-усыновителей учат психологии детей, которые прошли непростой путь, пока попали в семью.
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