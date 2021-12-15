"Все на лід!": стартував масштабний проєкт для оздоровлення дітей Донбасу (фото)

Проект стартував 14 грудня / Колаж "Сьогодні"

14 грудня у Донецькій області стартував масштабний регіональний проєкт "Всі на лід!". Його мета – прищепити любов до здорового способу життя.

Все для популяризації спорту

Завдяки проекту понад 80 000 школярів та студентів Донецької області відвідають льодові арени Дружківки, Краматорська та Маріуполя.

Реклама

Діти мають змогу спробувати свої сили на льоду. Можливо, саме через проект вони зможуть розвиватись у цьому напрямку, стверджують організатори.

"Ми розпочинаємо наймасштабнішу благодійну акцію з катання на льоду. Йдеться не про хокей та фігурне катання як таких, а про те, щоб вся молодь регіону, у прямому розумінні слова, стала на ковзани. Акція розпочалася. Усі діти обов'язково пройдуть уроки на ковзанках. Я бажаю всім міцного здоров'я, не шкодувати сил і – все на лід!", – каже Президент благодійного фонду Борис Колесніков.

Дітей підтримували хокеїсти

Діти спробували свої сили на льоду

Реклама

Діти відвідають льодові арени трьох міст

Стартував масштабний регіональний проект "Все на лід!"

Проект підтримали хокеїсти

Реклама

Діти відвідали льодові арени завдяки проекту "Все на лід!"

Діти мають можливість спробувати свої сили на льоду

Учасники проекту отримали подарунки

Усі діти пройшли уроки на катках

Фонд Ріната Ахметова організував тренінг для нових батьків дітей з інтернату

В рамках програми "Сиротству – ні!"Фонд Ріната Ахметова підтримує сім'ї опікунів, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. За 10 років роботи Всеукраїнського порталу національного усиновлення майже 10 тисяч дітей набули сімейного затишку.

Фонд Ріната Ахметова часто організовує виїзні семінари, на яких батьки, які взяли дитину з інтернату, можуть дізнатися багато цікавої та корисної інформації. Зокрема, батьків-усиновлювачів навчають психології дітей, які пройшли непростий шлях, доки потрапили до родини.

Читайте також