"Все русское нужно демонтировать": в Тернополе избавились от памятника Пушкину (фото)

В Тернополе демонтировали памятник Пушкину / Коллаж "Сегодня"

В Тернополе демонтировали памятникроссийскому поэту Александру Пушкину. Общественные активисты требовали его убрать годами.

Об этом сообщает городской совет Тернополя.

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"Преступления россиян против украинского народа: убийства, пытки людей, изнасилование женщин и детей, разрушение украинских городов перечеркнули всю культуру русского народа. Этим преступлениям нет объяснения. Они не оставляют нам выбора. Все русское нужно демонтировать, в том числе памятник русскому писателю", - говорит мэр города Сергей Надал.

В Тернополе демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. Фото: горсовет Тернополя

В Польше снесли памятник советским солдатам

В Польше снесли памятник воинам Красной Армии, установленный в городе Хжовицы после Второй мировой войны.

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"В свободной, независимой и демократической Польше нет места символам с красной звездой. Красным звездам нет места в публичном пространстве свободной Европы. Его нет, потому что за этим символом скрываются преступления коммунистического строя, межвоенного периода. За этим символом стоят жертвы методичного геноцида советской власти в Казахстане, против украинцев, которых морили голодом", — заявил присутствовавший на месте президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий.

Он отметил, что символ красной звезды, как и немецкая свастика, несет ответственность за начало Второй мировой войны, также в нем можно увидеть преступников из Катыни.

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