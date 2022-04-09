"Все російське потрібно демонтувати": у Тернополі позбавилися пам'ятника Пушкіну (фото)

У Тернополі демонтували пам'ятник Пушкіну / Колаж "Сьогодні"

У Тернополі демонтували пам'ятникросійському поетові Олександру Пушкіну. Громадські активісти вимагали його забрати роками.

Про це повідомляє міська рада Тернополя.

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"Злочини росіян проти українського народу: вбивства, тортури людей, згвалтування жінок та дітей, руйнування українських міст перекреслили всю культуру російського народу. Цим злочинам немає пояснення. Вони не залишають нам вибору. Все російське треба демонтувати. зокрема пам'ятник російському письменнику" – каже мер міста Сергій Надал.

У Тернополі демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Фото: міськрада Тернополя

У Польщі знесли пам'ятник радянським солдатам

У Польщі знесли пам'ятник воїнам Червоної Армії, встановлений у місті Хжовіці після Другої світової війни.

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"У вільній, незалежній та демократичній Польщі немає місця символам із червоною зіркою. Червоним зіркам немає місця у публічному просторі вільної Європи. Його немає, тому що за цим символом ховаються злочини комуністичного ладу, міжвоєнного періоду. За цим символом стоять жертви методичного геноциду радянської влади" у Казахстані, проти українців, яких морили голодом", — заявив президент Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький, який був присутній на місці.

Він зазначив, що символ червоної зірки, як і німецька свастика, відповідає за початок Другої світової війни, також у ньому можна побачити злочинців з Катині.

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