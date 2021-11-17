Все тело в синяках. Под Днепром нашли мертвой 4-летнюю девочку

В Днепропетровской области умерла 4-летняя малышка. Фото: коллаж "Сегодня"

В селе Николаевка Днепропетровской области в доме обнаружили мертвой 4-летнюю девочку. На ее теле было множество синяков. В убийстве подозревают отца малышки.

Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

Реклама

Детали трагедии

Как стало известно, в доме на улице Самарная врачи скорой помощи обнаружили мертвой 4-летнюю девочку. Она лежала в кроватке.

На туловище, руках и ногах малышки было множество синяков. По мнению врачей, смерть ребенка наступила в следствие черепно-мозговой травмы, кровоизлияния в мозг после применения физической силы.

Этот же факт предварительно подтвердили следователи: отец девочки неделю назад избил ребенка. Причины такого поступка не уточняются.

Реклама

Что грозит мужчине?

На данный момент мужчина задержан. Ему грозит ответственность в виде тюремного заключения на срок от 7 до 10 лет за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей.

Ранее мы писали: