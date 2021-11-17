Все тіло у синцях. Під Дніпром знайшли мертвою 4-річну дівчинку

На Дніпропетровщині померла 4-річна малеча. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Миколаївка Дніпропетровської області у будинку виявили мертвою 4-річну дівчинку. На її тілі було багато синців. У вбивстві підозрюють батька малечі.

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний".

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Деталі трагедії

Як стало відомо, у будинку на вулиці Самарна лікарі швидкої допомоги виявили мертвою 4-річну дівчинку. Вона лежала в ліжечку.

На тулубі, руках і ногах малюка було безліч синців. На думку лікарів, смерть дитини настала внаслідок черепно-мозкової травми, крововиливу в мозок після застосування фізичної сили.

Цей факт попередньо підтвердили слідчі: батько дівчинки тиждень тому побив дитину. Причини такого вчинку не уточнюються.

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Що загрожує чоловікові?

Наразі чоловіка затримано. Йому загрожує відповідальність у вигляді тюремного ув'язнення на строк від 7 до 10 років за навмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої.

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