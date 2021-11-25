Всего 258 новых случаев за сутки. Луганская область решила повременить с выходом из красной зоны

Луганская область решила не выходить из красной зоны / Фото: Коллаж: Сегодня

Луганская область решила отсрочить выход из красной зоны карантина. Хотя за прошлые сутки в области всего 258 новых случаев коронавируса.

Об этом говорится в протоколе заседания Государственной комиссии по ТЕБ и ЧС.

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В документе говорится, что руководству ОГА поручили принять меры по обеспечению соблюдения карантинных правил, предусмотренных для красной зоны, а также обеспечить ежедневную оценку эпидситуации в регионе.

Протокол заседания / Фото: ГСЧС

В пределах красной зоны запрещена:

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работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.п.

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1688 случаев;

Винницкая область – 810 случаев;

Волынская область – 492 случая;

Днепропетровская область – 893 случая;

Донецкая область – 924 случая;

Житомирская область – 707 случаев;

Закарпатская область – 671 случай;

Запорожская область – 1066 случаев;

Ивано-Франковская область – 638 случаев;

Киевская область – 719 случаев;

Кировоградская область – 191 случай;

Луганская область – 258 случаев;

Львовская область – 1048 случаев;

Николаевская область – 442 случая;

Одесская область – 644 случая;

Полтавская область – 967 случаев;

Ровенская область – 659 случаев;

Сумская область – 534 случая;

Тернопольская область – 339 случаев;

Харьковская область – 728 случаев;

Херсонская область – 284 случая;

Хмельницкая область – 778 случаев;

Черкасская область – 523 случая;

Черновицкая область – 235 случаев;

Черниговская область – 705 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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