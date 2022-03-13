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Вслед за мэром: в Мелитополе оккупанты похитили главу райсовета

Валентина Шаповал
13 марта, 16:32
Российские войска пришли к Сергею Прийме домой, провели там обыск, а потом увезли его

Похитили Сергея Прийму сегодня, 13 марта / Коллаж "Сегодня"

В оккупированном Мелитополе российские войска снова похитили представителя власти. На этот раз оккупанты похитили главу районного совета Сергея Прийму.

Об этом пишет РИА Мелитополь.

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В 7:30 оккупанты пришли домой с обыском к главе районного совета Сергею Прийме. После обыска его увезли.

Обыск проводили 8 человек, забрали документы Сергея Николаевича, все мобильные устройства и потребовали пароли к ним.

Не первое похищение власти в Запорожской области

11 марта российские военные похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова из-за того, что он отказался от сотрудничества с врагом. О похищении мэра Мелитополя стало известно со слов очевидцев. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Иван Федоров жив, однако его пытают оккупанты.

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После этого в Мелитополе россияне назначили исполняющим обязанности мэра Галину Данильченко, которая предложила "начать жить по-новому". Она сразу обратилась к жителям с просьбой "не сопротивляться оккупантам".

Сегодня, 13 марта, российские военные похитили также мэра Днепрорудного Евгения Матвеева.

"Военные преступления становятся системными", – написал глава области Александр Старух.

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