Вслед за мэром: в Мелитополе оккупанты похитили главу райсовета

Похитили Сергея Прийму сегодня, 13 марта / Коллаж "Сегодня"

В оккупированном Мелитополе российские войска снова похитили представителя власти. На этот раз оккупанты похитили главу районного совета Сергея Прийму.

Об этом пишет РИА Мелитополь.

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В 7:30 оккупанты пришли домой с обыском к главе районного совета Сергею Прийме. После обыска его увезли.

Обыск проводили 8 человек, забрали документы Сергея Николаевича, все мобильные устройства и потребовали пароли к ним.

Не первое похищение власти в Запорожской области

11 марта российские военные похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова из-за того, что он отказался от сотрудничества с врагом. О похищении мэра Мелитополя стало известно со слов очевидцев. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Иван Федоров жив, однако его пытают оккупанты.