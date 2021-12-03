Вспышка COVID-19: в Запорожской области школьники снова ушли на карантин

Школы снова отправляют на дистанционку. Фото: коллаж "Сегодня"
В Энергодаре Запорожской области со 2 декабря в школах закрыли несколько классов на карантин. Это связано со вспышкой заболеваний COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Энергодара.
Школьники снова на дистанционке
Как стало известно, школьники ушли на карантин со 2 декабря на 7-10 дней.
На карантин закрыли:
- 1-Б класс Энергодарской гимназии №2 с 02.12.2021 по 09.12.2021
- 2-А класс Энергодарской гимназии №2 с 02.12.2021 по 09.12.2021
- 9-В класс Энергодарской гимназии №2 с 02.12.2021 по 09.12.2021
- 11-В класс Энергодарской гимназии №5 с 02.12.2021 по 09.12.2021
- 1-А класс Энергодарской начальной школы №9 с 02.12.2021 по 12.12.2021
- 1-Б класс Энергодарской начальной школы №9 с 02.12.2021 по 09.12.2021
Школьники снова ушли на карантин. Фото: коллаж "Сегодня"
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 2 декабря, в Украине зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1279, а медработников – 222.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 2992 человека;
- летальных исходов – 509;
- выздоровело – 22 893 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 477 649 человек;
- выздоровело – 3 018 620 человек;
- летальных исходов – 87 566.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1376;
- Винницкая область – 573;
- Волынская область – 669;
- Днепропетровская область – 920;
- Донецкая область – 751;
- Житомирская область – 562;
- Закарпатская область – 536;
- Запорожская область – 676;
- Ивано-Франковская область – 283;
- Киевская область – 676;
- Кировоградская область – 151;
- Луганская область – 154;
- Львовская область – 714;
- Николаевская область – 437;
- Одесская область – 862;
- Полтавская область – 685;
- Ровенская область – 501;
- Сумская область – 476;
- Тернопольская область – 329;
- Харьковская область – 555;
- Херсонская область – 182;
- Хмельницкая область – 542;
- Черкасская область – 569;
- Черновицкая область – 216;
- Черниговская область – 382.