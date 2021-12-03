Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в регионах Новости Запорожья

Вспышка COVID-19: в Запорожской области школьники снова ушли на карантин

София Ковнир
3 декабря, 11:07
Теперь дети будут учиться на дистанционке. Она продлится 7-10 дней

Школы снова отправляют на дистанционку. Фото: коллаж "Сегодня"

В Энергодаре Запорожской области со 2 декабря в школах закрыли несколько классов на карантин. Это связано со вспышкой заболеваний COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Энергодара.

Реклама

Школьники снова на дистанционке

Как стало известно, школьники ушли на карантин со 2 декабря на 7-10 дней.

На карантин закрыли:

  • 1-Б класс Энергодарской гимназии №2 с 02.12.2021 по 09.12.2021
  • 2-А класс Энергодарской гимназии №2 с 02.12.2021 по 09.12.2021
  • 9-В класс Энергодарской гимназии №2 с 02.12.2021 по 09.12.2021
  • 11-В класс Энергодарской гимназии №5 с 02.12.2021 по 09.12.2021
  • 1-А класс Энергодарской начальной школы №9 с 02.12.2021 по 12.12.2021
  • 1-Б класс Энергодарской начальной школы №9 с 02.12.2021 по 09.12.2021

Школьники снова ушли на карантин. Фото: коллаж "Сегодня"

Реклама

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 2 декабря, в Украине зафиксировано 13 777 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1279, а медработников – 222.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2992 человека;
  • летальных исходов – 509;
  • выздоровело – 22 893 человека.

За все время пандемии в Украине:

Реклама
  • заболело – 3 477 649 человек;
  • выздоровело – 3 018 620 человек;
  • летальных исходов – 87 566.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1376;
  • Винницкая область – 573;
  • Волынская область – 669;
  • Днепропетровская область – 920;
  • Донецкая область – 751;
  • Житомирская область – 562;
  • Закарпатская область – 536;
  • Запорожская область – 676;
  • Ивано-Франковская область – 283;
  • Киевская область – 676;
  • Кировоградская область – 151;
  • Луганская область – 154;
  • Львовская область – 714;
  • Николаевская область – 437;
  • Одесская область – 862;
  • Полтавская область – 685;
  • Ровенская область – 501;
  • Сумская область – 476;
  • Тернопольская область – 329;
  • Харьковская область – 555;
  • Херсонская область – 182;
  • Хмельницкая область – 542;
  • Черкасская область – 569;
  • Черновицкая область – 216;
  • Черниговская область – 382.

Ранее мы писали: