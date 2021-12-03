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Спалах COVID-19: у Запорізькій області школярі знову пішли на карантин

Софія Ковнір
3 грудня, 11:07
Тепер діти навчатимуться на дистанційці. Вона триватиме 7-10 днів

Школи знову відправляють на дистанційку. Фото: колаж "Сьогодні"

В Енергодарі Запорізької області з 2 грудня у школах закрили кілька класів на карантин. Це пов'язано зі спалахом захворювань на COVID-19.

Про це повідомили у пресслужбі міськради Енергодару.

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Школярі знову на дистанційці

Як стало відомо, школярі пішли на карантин з 2 грудня на 7-10 днів.

На карантин закрили:

  • 1-Б клас Енергодарської гімназії №2 з 02.12.2021 до 09.12.2021
  • 2-А клас Енергодарської гімназії №2 з 02.12.2021 до 09.12.2021
  • 9-В клас Енергодарської гімназії №2 з 02.12.2021 до 09.12.2021
  • 11-В клас Енергодарської гімназії №5 з 02.12.2021 до 09.12.2021
  • 1-А клас Енергодарської початкової школи №9 з 02.12.2021 до 12.12.2021
  • 1-Б клас Енергодарської початкової школи №9 з 02.12.2021 до 09.12.2021

Школярі знову пішли на карантин. Фото: колаж "Сьогодні"

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Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 2 грудня, в Україні зафіксовано 13 777 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1279, а медпрацівників – 222.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовані – 2992 особи;
  • летальних наслідків – 509;
  • одужали – 22 893 особи.

За весь час пандемії в Україні:

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  • захворіли – 3 477 649 осіб;
  • одужали – 3 018 620 осіб;
  • летальних наслідків – 87 566.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1376;
  • Вінницька область – 573;
  • Волинська область – 669;
  • Дніпропетровська область – 920;
  • Донецька область – 751;
  • Житомирська область – 562;
  • Закарпатська область – 536;
  • Запорізька область – 676;
  • Івано-Франківська область – 283;
  • Київська область – 676;
  • Кіровоградська область – 151;
  • Луганська область – 154;
  • Львівська область – 714;
  • Миколаївська область – 437;
  • Одеська область – 862;
  • Полтавська область – 685;
  • Рівненська область – 501;
  • Сумська область – 476;
  • Тернопільська область – 329;
  • Харківська область – 555;
  • Херсонська область – 182;
  • Хмельницька область – 542;
  • Черкаська область – 569;
  • Чернівецька область – 216;
  • Чернігівська область – 382.

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