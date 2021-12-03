Спалах COVID-19: у Запорізькій області школярі знову пішли на карантин

Школи знову відправляють на дистанційку. Фото: колаж "Сьогодні"

В Енергодарі Запорізької області з 2 грудня у школах закрили кілька класів на карантин. Це пов'язано зі спалахом захворювань на COVID-19.

Про це повідомили у пресслужбі міськради Енергодару.

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Школярі знову на дистанційці

Як стало відомо, школярі пішли на карантин з 2 грудня на 7-10 днів.

На карантин закрили:

1-Б клас Енергодарської гімназії №2 з 02.12.2021 до 09.12.2021

2-А клас Енергодарської гімназії №2 з 02.12.2021 до 09.12.2021

9-В клас Енергодарської гімназії №2 з 02.12.2021 до 09.12.2021

11-В клас Енергодарської гімназії №5 з 02.12.2021 до 09.12.2021

1-А клас Енергодарської початкової школи №9 з 02.12.2021 до 12.12.2021

1-Б клас Енергодарської початкової школи №9 з 02.12.2021 до 09.12.2021

Школярі знову пішли на карантин. Фото: колаж "Сьогодні"

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Статистика коронавірусу в Україні

За минулу добу, 2 грудня, в Україні зафіксовано 13 777 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1279, а медпрацівників – 222.

Також за минулу добу:

госпіталізовані – 2992 особи;

летальних наслідків – 509;

одужали – 22 893 особи.

За весь час пандемії в Україні:

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захворіли – 3 477 649 осіб;

одужали – 3 018 620 осіб;

летальних наслідків – 87 566.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1376;

Вінницька область – 573;

Волинська область – 669;

Дніпропетровська область – 920;

Донецька область – 751;

Житомирська область – 562;

Закарпатська область – 536;

Запорізька область – 676;

Івано-Франківська область – 283;

Київська область – 676;

Кіровоградська область – 151;

Луганська область – 154;

Львівська область – 714;

Миколаївська область – 437;

Одеська область – 862;

Полтавська область – 685;

Рівненська область – 501;

Сумська область – 476;

Тернопільська область – 329;

Харківська область – 555;

Херсонська область – 182;

Хмельницька область – 542;

Черкаська область – 569;

Чернівецька область – 216;

Чернігівська область – 382.

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