ВСУ перешли в контрнаступление и выбили врага из пригорода Харькова

ВСУ выгнали оккупантов из Дергачей / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные Силы Украины выгнали российские войска из города Дергачи Харьковской области и полностью контролируют территорию.

Об этом рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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К счастью, в результате боев украинские военные потери не понесли.

"Там уже продолжительное время ведутся активные бои. Российский оккупант пытался оцепить город. Но наши военные отразили противника и перешли в контрнаступление. Среди потерь техники врага – 2 танка и 2 бронированных автомобиля", – написал Синегубов.

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Ситуация в Харьковской области