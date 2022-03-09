Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в регионах Новости Харькова

ВСУ перешли в контрнаступление и выбили врага из пригорода Харькова

Татьяна Очеретяная
9 марта, 21:57
Город Дергачи теперь полностью под контролем ВСУ, заявил Синегубов – украинские военные пошли в контрнаступление

ВСУ выгнали оккупантов из Дергачей / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные Силы Украины выгнали российские войска из города Дергачи Харьковской области и полностью контролируют территорию.

Об этом рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Реклама

К счастью, в результате боев украинские военные потери не понесли.

"Там уже продолжительное время ведутся активные бои. Российский оккупант пытался оцепить город. Но наши военные отразили противника и перешли в контрнаступление. Среди потерь техники врага – 2 танка и 2 бронированных автомобиля", – написал Синегубов.

Реклама

Ситуация в Харьковской области

  • Благодаря помощи очевидцев украинские военные уничтожили на Харьковщине около 500 единиц техники врага. Местные жители вовремя сообщили о передвижении российских оккупантов.
  • В городе Изюм Харьковской области за отказ сдаться российские оккупанты взяли город в осаду и уничтожают его. Накануне вечером состоялся авианалет истребителей противника из российского города Белгород на город Изюм.
  • В Харькове возобновили украинское телевизионное вещание. После повреждения кабеля на телебашне трансляция была остановлена, но ее удалось восстановить.
  • В Изюме российские оккупанты сорвали эвакуацию. "Людей вывозила тероборона под обстрелами, а автобусы подхватывали за городом. Бойцы теробороны – реальные герои. Фактически "зеленого коридора" не было. Россия цинично обманула и нас, и весь мир", -написал мэр Изюма.