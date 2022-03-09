ЗСУ перейшли у контрнаступ і вибили ворога з передмістя Харкова

ВСУ вигнали окупантів з Дергачів / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні Сили України вигнали російські війська з міста Дергачі Харківської області й повністю контролюють територію.

Про це розповів голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Внаслідок боїв українські військові не зазнали втрат.

"Там вже тривалий час ведуться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника та перейшли у контрнаступ. Серед втрат техніки ворога – 2 танки і 2 броньованих автомобілі", – написав Синєгубов.

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Ситуація у Харківській області