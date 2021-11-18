Второй случай за месяц: в Ровенской области от COVID-19 умерла беременная

В Ровенской области снова умерла беременная девушка от коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

В городе Дубно Ровенской области от коронавируса скончалась беременная 20-летняя девушка. Ее ребенка также не удалось спасти.

Об этом сообщает "ТСН", ссылаясь на анонимный источник в медучреждении.

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Детали трагедии

Согласно источнику, 20-летняя девушка находилась на 7 месяце беременности. Ее привезли в роддом Дубно из Ровенского района, так как это учреждение оказывает стационарную медицинскую помощь беременным с COVID-19.

Позже стало известно о смерти беременной. К сожалению, ребенка тоже не удалось спасти.

Это уже не первый случай

Стоит отметить, что официального подтверждения этой информации пока нет. Если эти данные подтвердятся официально, то для Дубно это будет вторая смерть беременной женщины от COVID-19 в ноябре.

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Минздрав советует делать прививку беременным / Фото: Коллаж: Сегодня

Беременные женщины находятся в зоне риска COVID-19

Как стало известно, беременные женщины с симптоматическим течением COVID-19 имеют на 70% выше риск умереть в результате этой болезни.

Кроме того, коронавирус во время беременности также может вызвать преждевременные роды (рождение ребенка раньше 37-й недели) и госпитализацию новорожденного в палату интенсивной терапии.

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Как вакцинация от COVID-19 влияет на беременность?

Вакцинация во время беременности на любом сроке не имеет негативного влияния на плод или на будущую мать, а также не несет риска заражения, ведь ни одна из вакцин не содержит живой вирус.

Отмечается, что пользы от вакцинации как для беременной, так и для ребенка, гораздо больше.

Вакцинация защищает от тяжелого течения COVID-19

При выборе вакцин для прививок беременных, стоит отдавать предпочтение вакцинам на платформе мРНК – в Украине это Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

К слову, миллионы будущих матерей во всем мире привиты от коронавируса вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech без негативных последствий для них или ребенка.

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