Другий випадок за місяць: на Рівненщині від COVID-19 померла вагітна

На Рівненщині знову померла вагітна дівчина від коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

У місті Дубно Рівненської області від коронавірусу померла вагітна 20-річна дівчина. Її дитину також не вдалося врятувати.

Про це повідомляє "ТСН", посилаючись на анонімне джерело в медзакладі.

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Деталі трагедії

Згідно з джерелом, 20-річна дівчина перебувала на 7 місяці вагітності. Її привезли до пологового будинку Дубно з Рівненського району, оскільки цей заклад надає стаціонарну медичну допомогу вагітним із COVID-19.

Пізніше стало відомо про смерть вагітної. На жаль, дитину також не вдалося врятувати.

Це вже не перший випадок

Варто зазначити, що офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Якщо ці дані підтвердяться офіційно, для Дубно це буде друга смерть вагітної жінки від COVID-19 у листопаді.

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МОЗ радить робити щеплення вагітним / Фото: Колаж: Сьогодні

Вагітні жінки перебувають у зоні ризику COVID-19

Як стало відомо, вагітні жінки з симптоматичним перебігом COVID-19 мають на 70% вищий ризик померти внаслідок цієї хвороби.

Крім того, коронавірус під час вагітності також може викликати передчасні пологи (народження дитини раніше 37-го тижня) і госпіталізацію новонародженого в палату інтенсивної терапії.

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Як вакцинація COVID-19 впливає на вагітність?

Вакцинація під час вагітності на будь-якому терміні не має негативного впливу на плід або на майбутню матір, а також не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живий вірус.

Зазначається, що користі від вакцинації як для вагітної, так і для дитини, набагато більше.

Вакцинація захищає від тяжкого перебігу COVID-19

Під час вибору вакцин для щеплень вагітних, варто віддавати перевагу вакцинам на платформі мРНК – в Україні це Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

До речі, мільйони майбутніх матерів у всьому світі щеплені від ковіду вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech без жодних негативних наслідків для них або дитини.

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