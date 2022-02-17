Вторжение или провокации? Мы узнали причину масштабных обстрелов на Донбассе

На Донбассе оккупанты обстреливают населенные пункты. Фото: коллаж "Сегодня"

Сразу несколько источников в Минобороны рассказали, что в ведомстве не расценивают сегодняшнюю эскалацию как начало вторжения, но расценивают как начало провокаций.

Об этом сообщает "Сегодня".

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"Сделана аналитика. Оккупанты, как всем известно, обстреливают сейчас преимущественно объекты гражданской инфраструктуры, но при этом не ведут массированной атаки по позициям ВСУ. Это дает основания говорить, что на эту минуту совершается ряд провокаций. Делаться это может для того, чтобы уже через несколько часов обвинить ВСУ в обстреле мирных жителей. Что за этим может последовать – вопрос к политикам. Кроме того, со стороны оккупантов рядом с линией фронта пока не наблюдается наращивание военной техники", – рассказали нам в Минобороны.

Какая ситуация на Донбассе?

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