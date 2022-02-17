Вторгнення чи провокації? Ми дізналися причину масштабних обстрілів на Донбасі

На Донбасі окупанти обстрілюють населені пункти. Фото: колаж "Сьогодні"
Одразу кілька джерел у Міноборони розповіли, що у відомстві не розцінюють сьогоднішню ескалацію як початок вторгнення, але розцінюють як початок провокацій.
Про це повідомляє "Сьогодні".
"Зроблено аналітику. Окупанти обстрілюють зараз переважно об'єкти цивільної інфраструктури, але водночас не ведуть масованої атаки по позиціях ЗСУ. Це дає підстави говорити, що на цю хвилину відбувається низка провокацій. Робитися це може для того, щоб вже через кілька годин звинуватити ЗСУ в обстрілі мирних жителів. Що за цим може бути – питання до політиків. Крім того, з боку окупантів поруч із лінією фронту поки що не спостерігається нарощування військової техніки", – розповіли нам у Міноборони.
Яка ситуація на Донбасі?
- Біля міста Щастя Луганської області вранці 17 лютого проросійські окупанти обстріляли села Старий Айдар та Лобачеве. Усіх жителів Щастинської ОТГ попросили не виходити на вулицю, перебувати у приміщеннях та поблизу укриттів.
- Вранці російські окупаційні війська посилили обстріл на Донбасі. Вдарили по Станиці Луганській та околицях. Після обстрілу приблизно о 8:50 снаряди прилетіли у дитячий садок "Казка" на вулиці Піонерській, 22, у Станиці Луганській. У цей час там були діти та співробітники. Як стало відомо, 8 дітей було евакуйовано з дитячого садка. Також поранено 2 жінок та чоловіка – їх госпіталізували.
- Станом на 17 лютого половина Станиці Луганської залишилася без електрики внаслідок масштабного обстрілу російськими окупантами. Місцевих жителів зараз евакуювали в укриття.
Укрзалізниця повідомила про обстріл залізничної станції Кондрашівська-Нова в Луганській області, проте нині станція і депо продовжують роботу.
- Також відбувся обстріл з боку тимчасово окупованої території по населеному пункту Врубівка, внаслідок чого один снаряд влучив у двір Врубівського ліцею.
У Новій Кондрашівці Луганської області, що є районом Станиці Луганської, 17 лютого чути вибухи та постріли російських окупантів. Місцеві мешканці записують та публікують відео небезпечних моментів.
Крім того, під час обстрілу Мар'їнки мирна жителька отримала множинні поранення. 64-річну жінку доправили із травмами до лікарні.