Вторгнення чи провокації? Ми дізналися причину масштабних обстрілів на Донбасі

На Донбасі окупанти обстрілюють населені пункти. Фото: колаж "Сьогодні"

Одразу кілька джерел у Міноборони розповіли, що у відомстві не розцінюють сьогоднішню ескалацію як початок вторгнення, але розцінюють як початок провокацій.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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"Зроблено аналітику. Окупанти обстрілюють зараз переважно об'єкти цивільної інфраструктури, але водночас не ведуть масованої атаки по позиціях ЗСУ. Це дає підстави говорити, що на цю хвилину відбувається низка провокацій. Робитися це може для того, щоб вже через кілька годин звинуватити ЗСУ в обстрілі мирних жителів. Що за цим може бути – питання до політиків. Крім того, з боку окупантів поруч із лінією фронту поки що не спостерігається нарощування військової техніки", – розповіли нам у Міноборони.

Яка ситуація на Донбасі?

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