Вводили план "перехват". В Днепре пьяный мужчина забыл, где припарковал автомобиль

На мужчину составили протокол за ложный вызов/Коллаж: "Сегодня"

В Днепре полицейским пришлось вводить план "перехват" из-за мужчины, который забыл, где припарковал свой автомобиль. Он покинул машину, а когда вернулся – ее не было.

Об этом сообщает информатор.

Реклама

Подробности

Инцидент произошел 10 января. Мужчина заявил в полицию, что припарковал автомобиль Honda на улице Староказацкой и отлучился по делам. Когда он вернулся, то не нашел транспортное средство на месте парковки.

Действия правоохранителей

Полицейские из-за инцидента ввели план "перехват". Однако правоохранители сделали это зря.

"Оказалось, что все гораздо прозаичней и причин для таких мер не было: мужчина был пьян и просто забыл, где оставил авто. На него составили протокол за ложный вызов", — говорится в сообщении.

Новая система штрафов для водителей

В Украине хотят ввести штрафные баллы для водителей. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Реклама

Инициативу пытались внедрить в жизнь еще в 2015 году, но она так полноценно и не заработала. Сейчас нардепы хотят улучшить ее и дополнить.