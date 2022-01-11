Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в регионах Новости Днепра

Вводили план "перехват". В Днепре пьяный мужчина забыл, где припарковал автомобиль

Владимир Козырь
11 января, 23:55
За вызов правоохранителей мужчине придется заплатить штраф

На мужчину составили протокол за ложный вызов/Коллаж: "Сегодня"

В Днепре полицейским пришлось вводить план "перехват" из-за мужчины, который забыл, где припарковал свой автомобиль. Он покинул машину, а когда вернулся – ее не было.

Об этом сообщает информатор.

Реклама

Подробности

Инцидент произошел 10 января. Мужчина заявил в полицию, что припарковал автомобиль Honda на улице Староказацкой и отлучился по делам. Когда он вернулся, то не нашел транспортное средство на месте парковки.

Действия правоохранителей

Полицейские из-за инцидента ввели план "перехват". Однако правоохранители сделали это зря.

"Оказалось, что все гораздо прозаичней и причин для таких мер не было: мужчина был пьян и просто забыл, где оставил авто. На него составили протокол за ложный вызов", — говорится в сообщении.

Новая система штрафов для водителей

В Украине хотят ввести штрафные баллы для водителей. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Реклама

Инициативу пытались внедрить в жизнь еще в 2015 году, но она так полноценно и не заработала. Сейчас нардепы хотят улучшить ее и дополнить.

Инициаторами законопроекта являются депутаты от "Слуги народа". Они предлагают, чтобы водитель, нарушающий ПДД, не только платил штраф деньгами, но и получал штрафные баллы:

  • 1 балл — не пристегнутый ремень безопасности, перевозка детей без автокресла;
  • 2 балла — грязные номера, превышение скорости на 20 км/ч и больше, проезд на красный;
  • 3 балла — значительные нарушения правил дорожного движения, остановка на полосе для общественного транспорта;
  • 5 баллов — превышение скорости на 50 км/ч, создание аварийной ситуации.

Если через год водитель насобирал 12 и более таких баллов, то специальный уполномоченный Нацполиции признает его водительское удостоверение недействительным. А чтобы вернуть права, нужно заново сдать теоретический и практический экзамен. Для водителей, получивших права менее года назад, удостоверения будут блокировать, когда те наберут 8 баллов.

Реклама

Каждые 365 дней накопленные баллы аннулируются. Водитель может обжаловать в суде приостановку действия прав, но при рассмотрении дела ездить ему все равно запрещено. Если же он нарушил это правило и сел за руль, то заплатит штраф в размере 3400 грн.

Читайте также