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Вводили план" перехват". У Дніпрі п'яний чоловік забув, де припаркував автомобіль

Володимир Козир
11 січня, 23:55
За виклик правоохоронців чоловіку доведеться сплатити штраф

На чоловіка склали протокол за помилковий виклик/Колаж: "Сьогодні"

У Дніпрі поліцейським довелося вводити план "перехват" через чоловіка, який забув де припаркував свій автомобіль. Він залишив машину, а коли повернувся — її не було.

Про це повідомляє Інформатор.

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Деталі

Інцидент стався 10 січня. Чоловік заявив у поліцію, що припаркував автомобіль Honda на вулиці Старокозацькій і відлучився у справах. Коли він повернувся, то не знайшов транспортний засіб на місці паркування.

Дії правоохоронців

Поліцейські через інцидент ввели план "перехват". Однак, правоохоронці зробили це дарма.

"Виявилося, що все набагато прозаїчніше і причин для таких заходів не було: чоловік був п'яний і просто забув, де залишив авто. На нього склали протокол за помилковий виклик", — йдеться в повідомленні.

Нова система штрафів для водіїв

В Україні хочуть ввести штрафні бали для водіїв. Відповідний законопроєкт вже зареєстровано у Верховній Раді.

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Ініціативу намагалися втілити у життя ще у 2015 році, але вона так повноцінно і не запрацювала. Зараз же нардепи хочуть покращити її та доповнити.

Ініціаторами законопроєкту є депутати від "Слуги народу". Вони пропонують, щоб водій, який порушує ПДР, не лише платив штраф грошима, але й отримував штрафні бали:

  • 1 бал — непристебнутий ремінь безпеки, перевезення дітей без автокрісла;
  • 2 бали — брудні номери, перевищення швидкості на 20 км/год та більше, проїзд на "червоний";
  • 3 бали — значні порушення правил дорожнього руху, зупинка на смузі для громадського транспорту;
  • 5 балів — перевищення швидкості на 50 км/год, створення аварійної ситуації.

Якщо за рік водій назбирав 12 і більше таких балів, то спеціальний уповноважений Нацполіції визнає його водійське посвідчення недійсним. А щоб повернути права, потрібно заново скласти теоретичний та практичний іспит. Для водіїв, що отримали права менше року тому, посвідчення блокуватимуть, коли ті наберуть 8 балів.

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Кожні 365 днів накопичені бали анулюються. Водій може оскаржити в суді призупинення дії прав, але під час розгляду справи їздити йому все одно заборонено. Якщо ж порушник не дотримав цього правила і сів за кермо, то заплатить штраф у розмірі 3400 грн.

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