Выбитые зубы, травмы и ушибы: в Запорожье две маршрутки попали в ДТП

Десять пассажиров несколькими скорыми доставили в больницы. Коллаж "Сегодня".
В Луцке столкнулись две маршрутки. Десять человек, среди которых ребенок, получили травмы в ДТП.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Подробности ДТП
Авария произошла в спальном районе города.
"Ехала спереди одна маршрутка, затормозила, возможно пропускала транспортное средство. Другой у него въехал", — рассказывает заместитель командира роты полиции Василий Арсенюк.
"Я пропускал машины — он стоял, пропускал — второстепенные пропускаю, а он говорит, что нога с педали спала — и меня в зад", — рассказывает водитель маршрутки Николай.
Десять пассажиров несколькими скорыми доставили в больницы. Предварительно известно, что оба водителя были трезвыми.
В 4-летнего Захара от удара выбило зуб, говорит его мама. Ребенок ехал на маршрутке вместе с бабушкой. У женщины сотрясение и раны ноги. Но больше всего женщина испугалась за внука.
"У меня ребенок заплакал, я вижу — он в крови. Это ужас", — вспоминает жительница Луцка Светлана Фурс.
Светлана рассказывает, они с внуком сидели сразу за водителем. И хорошо видели, что маршрутка впереди остановилась, тогда как их водитель даже не думал тормозить.
По медицинской помощью к медикам обратилось десять пассажиров с обеих маршруток. Травмированных отпустили лечиться амбулаторно. Пассажиры будут обращаться к перевозчикам, чтобы им возместили лечение.
Ранее мы сообщили, что в Киеве маршрутка сбила насмерть женщину.
Также напомним, под Харьковом перевернулась маршрутка с пасажирами, много пострадавших.