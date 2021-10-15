Вибиті зуби, травми і удари: в Запоріжжі дві маршрутки потрапили в ДТП

Десять пасажирів декількома швидкими доставили в лікарні. Колаж "Сегодня".

У Луцьку зіткнулися дві маршрутки. Десять людина, серед яких дитина, отримали травми в ДТП.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Подробиці ДТП

Аварія сталася в спальному районі міста.

"Їхала спереду одна маршрутка, загальмувала, можливо пропускала транспортний засіб. Інший у нього в'їхав", – розповідає заступник командира роти поліції Василь Арсенюк.

"Я пропускав машини – він стояв, пропускав – другорядні пропускаю, а він каже, що нога з педалі спала – і мене в зад", – розповідає водій маршрутки Микола.

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Десять пасажирів декількома швидкими доставили в лікарні. Попередньо відомо, що обидва водії були тверезими.

У 4-річного Захара від удару вибило зуб, каже його мама. Дитина їхала на маршрутці разом з бабусею. У жінки струс і рани ноги. Але найбільше жінка злякалася за онука.

"У мене дитина заплакала, я бачу – він в крові. Це жах", – згадує мешканка Луцька Світлана Фурс.

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Світлана розповідає, вони з онуком сиділи відразу за водієм. І добре бачили, що маршрутка попереду зупинилася, тоді як їх водій навіть не думав гальмувати.

За медичною допомогою до медиків звернулося десять пасажирів з обох маршруток. Травмованих відпустили лікуватися амбулаторно. Пасажири будуть звертатися до перевізників, щоб їм відшкодували лікування.

Раніше ми повідомили, що в Києві маршрутка збила на смерть жінку.

Також нагадаємо, під Харковом перекинулася маршрутка з пасажирами, багато постраждалих.