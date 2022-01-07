Выбросил мусор и не вернулся: в Ровенской области пенсионер почти сутки пробыл в лесу

Искать пропавшего начали лесники, спасатели, полицейские и местные жители / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 7 января, в селе Дубовка Ровенской области нашли пенсионера, который вчера вышел выбросить мусор и не вернулся.

Об этом сообщает ГСЧС Ровенской области.

Реклама

Детали

Мужчину нашли в 11:00 в лесу. Вчера 95-летний житель села Дубовка около 15:00 вышел из дома выбрасывать мусор и не вернулся.

Искать пропавшего начали лесники, спасатели, полицейские и местные жители.

Был без сознания

Пенсионера искали почти сутки. Его нашли живым в 4-х километрах от села. Мужчина лежал на земле, но без сознания. Его привели в чувство.

Реклама

Полицейские доставили дедушку в село, где его передали бригаде скорой медицинской помощи.

Как уберечь себя от опасности

Спасатели утверждают, нужно быть очень осторожными при походах в лес.

"В одиночку не уходите, если все же решили уйти, обязательно предупредите родных и близких куда вы направляетесь. Также тепло оденьтесь и имейте при себе заряженный мобильный телефон", – добавляют спасатели.

Реклама

Читайте также: