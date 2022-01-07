Викинув сміття і не повернувся: на Рівненщині пенсіонер майже добу пробув у лісі

Шукати зниклого почали лісники, рятувальники, поліцейські та місцеві жителі / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 7 січня, у селі Дубівка Рівненської області знайшли пенсіонера, який учора вийшов викинути сміття та не повернувся.

Про це повідомляє ДСНС Рівненської області.

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Деталі

Чоловіка знайшли об 11:00 у лісі. Вчора 95-річний житель села Дубівка близько 15:00 вийшов із дому викидати сміття та не повернувся.

Шукати зниклого почали лісники, рятувальники, поліцейські та місцеві жителі.

Був непритомний

Пенсіонера шукали майже добу. Його знайшли живим за 4 кілометри від села. Чоловік лежав на землі, але непритомний. Його привели до тями.

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Поліцейські доставили дідуся до села, де його передали бригаді швидкої медичної допомоги.

Як уберегти себе від небезпеки

Рятувальники стверджують, що треба бути дуже обережними при походах у ліс.

"Поодинці не йдіть, якщо все ж таки вирішили піти, обов'язково попередьте рідних і близьких куди ви прямуєте. Також тепло одягніться і майте при собі заряджений мобільний телефон" , – додають рятувальники.

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