Вышла подышать воздухом: в Херсоне женщина умерла на новогоднем корпоративе

В Херсоне умерла женщина на корпоративе. Фото: коллаж "Сегодня"

В Херсоне 38-летняя женщина скончалась прямо на новогоднем корпоративе. Полицейские искали ее два дня.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Х***ый Херсон".

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Детали ЧП

25 декабря в Херсоне начали искать пропавшую 38-летнюю женщину. Поиски начались после того, как она вышла из ресторана в одном платье и исчезла.

Как стало известно, женщине стало плохо. Она вышла на улицу подышать свежим воздухом, но никто не поддержал ее и проигнорировал плохое самочувствие коллеги, в результате чего у нее случилось переохлаждение.

Тело пострадавшей нашли замерзшим на территории прилегающем заведению без каких-либо признаков насильственной смерти.

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Сейчас тело женщины доставили в морг. В среду, 29 декабря, планируются похороны. Известно, что у нее остались двое дочерей и муж.

Женщина, которую нашли мертвой. Фото: Telegram-канал "Х***ый Херсон"

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Во Львове нашли мертвой пропавшую 19-летнюю девушку

Во Львове нашли мертвой 19-летнюю Анастасию Стахив, которая накануне вышла из дома в одной пижаме и не вернулась.

Как пишет Zaxid.net, тело девушки обнаружили на Песковых (Алтайских) озерах, примерно в 1,7 км от ее дома.