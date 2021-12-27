Вийшла подихати повітрям: у Херсоні жінка померла на новорічному корпоративі

У Херсоні померла жінка на корпоративі. Фото: колаж "Сьогодні"
У Херсоні 38-річна жінка померла прямо на новорічному корпоративі. Поліцейські шукали її два дні.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Х***ий Херсон".
Деталі НП
25 грудня у Херсоні почали шукати зниклу 38-річну жінку. Пошуки почалися після того, як вона вийшла з ресторану в одній сукні та зникла.
Як стало відомо, жінці стало погано. Вона вийшла надвір подихати свіжим повітрям, але ніхто не підтримав її і проігнорував погане самопочуття колеги, внаслідок чого у неї сталося переохолодження.
Тіло потерпілої знайшли замерзлим на території прилеглого закладу без ознак насильницької смерті.
Наразі тіло жінки доставили до моргу. У середу, 29 грудня, планується похорон. Відомо, що в неї залишилися двоє дочок та чоловік.
Жінка, яку знайшли мертвою. Фото: Telegram-канал "Х***ий Херсон"
У Львові знайшли мертвою зниклу 19-річну дівчину
У Львові знайшли мертвою19-річну Анастасію Стахів, яка напередодні вийшла з дому в одній піжамі та не повернулася.
Як пише Zaxid.net, тіло дівчини виявили на Піскових (Алтайських) озерах, приблизно за 1,7 км від її будинку.
Крім того, за попередніми даними, поліція знайшла записку про те, що вона має намір вчинити самогубство.
Відомо, що 19-річна Анастасія навчалася у Львівській політехніці за спеціальністю "Архітектура та містобудування".
Наразі правоохоронці з'ясовують усі подробиці трагедії.