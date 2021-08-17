Вздрогнул, когда уже сидел на полу. Появилось еще одно видео гибели мэра Павлова

В Сети показали новое видео гибели главы Кривого Рога. Коллаж "Сегодня"
В Сети опубликовали еще одно видео момента гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова. На записи глава города уже сидел на полу.
Запись разместили в Telegram-канале "Алексей Таймурзин – без цензуры".
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На видео видно, что мужчина сидел на полу, в комнате были видны только его ноги и затылок. В какой-то момент Павлов вздрогнул и перевернулся.
При этом на этом новом видео время отличается от предыдущего. На этом – 18:48, а на старом – 17:28.
Депутаты горсовета считают, что предыдущее видео – фейк
Депутат горсовета Кривого Рога Виктория Третяк рассказала сайту "Сегодня", что мэр только недавно установил по всему дому и на улице новые камеры.
Вот что заметили подозрительного:
- На записи, которую им показали не видно носков, а Павлова нашли в высоких носках.
- Время гибели Павлова не совпадает с зафиксированным на камерах видеонаблюдения.
- Качество записи сильно ухудшено – камеры мэра снимают лучше.
- Первая часть видео не состыковывается со второй. Чиновники подозревают, что вторая часть ускоренная или вообще полностью смонтирована.
Как сообщали новости "Сегодня", Константин Павлов был обнаружен мертвым в своем доме рано утром в воскресенье. В полиции пока открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Его обязанности временно будет исполнять секретарь горсовета Александр Котляр.
Тем временем эксперты связывают гибель мэра Кривого Рога с "бандой Хипака", состоявшей из жителей города.