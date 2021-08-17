Здригнувся, коли вже сидів на підлозі. З'явилося ще одне відео загибелі мера Павлова

У Мережі показали нове відео загибелі глави Кривого Рогу. Колаж "Сьогодні"

У Мережі опублікували ще одне відео моменту загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. На записі міський голова вже сидів на підлозі.

Запис розмістили в Telegram-каналі "Олексій Таймурзін – без цензури".

На відео видно, що чоловік сидів на підлозі, з кімнати було видно тільки його ноги і потилицю. У якийсь момент Павлов здригнувся і перекинувся.

Причому на цьому новому відео час відрізняється від того, що був на попередньому. На цьому – 18:48, а на старому – 17:28.

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Депутати міськради вважають, що попереднє відео – фейк

Депутатка міськради Кривого Рогу Вікторія Третяк розповіла сайту "Сьогодні", що мер тільки нещодавно встановив по всьому будинку і на вулиці нові камери.

Ось що помітили підозрілого:

На записі, який показали депутатам, не видно шкарпеток, а Павлова знайшли у довгих шкарпетках.

Час загибелі Павлова не збігається із зафіксованим на камерах відеоспостереження.

Якість запису сильно погіршена – камери мера знімають краще.

Перша частина відео не стикується з другою. Чиновники підозрюють, що друга частина прискорена або взагалі повністю змонтована.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Костянтин Павлов був знайдений мертвим у своєму будинку в неділю. У поліції поки що відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Його обов'язки тимчасово виконуватиме секретар міськради Олександр Котляр.

Тим часом експерти пов'язують загибель мера Кривого Рогу з "бандою Хіпака", що складалася із жителів міста.