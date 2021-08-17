Здригнувся, коли вже сидів на підлозі. З'явилося ще одне відео загибелі мера Павлова

У Мережі показали нове відео загибелі глави Кривого Рогу. Колаж "Сьогодні"
У Мережі опублікували ще одне відео моменту загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. На записі міський голова вже сидів на підлозі.
Запис розмістили в Telegram-каналі "Олексій Таймурзін – без цензури".
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На відео видно, що чоловік сидів на підлозі, з кімнати було видно тільки його ноги і потилицю. У якийсь момент Павлов здригнувся і перекинувся.
Причому на цьому новому відео час відрізняється від того, що був на попередньому. На цьому – 18:48, а на старому – 17:28.
Депутати міськради вважають, що попереднє відео – фейк
Депутатка міськради Кривого Рогу Вікторія Третяк розповіла сайту "Сьогодні", що мер тільки нещодавно встановив по всьому будинку і на вулиці нові камери.
Ось що помітили підозрілого:
- На записі, який показали депутатам, не видно шкарпеток, а Павлова знайшли у довгих шкарпетках.
- Час загибелі Павлова не збігається із зафіксованим на камерах відеоспостереження.
- Якість запису сильно погіршена – камери мера знімають краще.
- Перша частина відео не стикується з другою. Чиновники підозрюють, що друга частина прискорена або взагалі повністю змонтована.
Як повідомляли новини "Сьогодні", Костянтин Павлов був знайдений мертвим у своєму будинку в неділю. У поліції поки що відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Його обов'язки тимчасово виконуватиме секретар міськради Олександр Котляр.
Тим часом експерти пов'язують загибель мера Кривого Рогу з "бандою Хіпака", що складалася із жителів міста.