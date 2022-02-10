Взрыв бомбы под горсоветом Кривого Рога был? Мы узнали, что случилось на самом деле

В Кривом Роге проводят учения. Фото: коллаж "Сегодня"

В Кривом Роге прогремел взрыв под зданием городского совета. Как выяснилось, СБУ проводила учения.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Что произошло на самом деле?

В полиции Кривого Рога нам сообщили, что силами СБУ проводятся учения.

"Насколько известно, была имитация взрыва. Чрезвычайных событий не было", – сообщила нам спикер полиции Кривого Рога Оксана Лесонен.

Все подробности

В четверг, 10 февраля, в Кривом Роге Днепропетровской области под зданием горсовета прогремел взрыв. Об этом сообщает "Первый городской". Горсовет Кривого Рога эвакуировали из-за неизвестной посылки, в которой может находиться бомба.

Позже сообщили, что возле здания горсовета прогремел взрыв. Предположительно, взрывчатку принес курьер "Новой почты".

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Затем появилась информация, что наличие взрывчатки в коробке под горсоветом Кривого Рога не подтвердилось. Взрывотехники провели контролируемый подрыв.

В горсовет Кривого Рога пришли с обысками

В городской совет Кривого Рога Днепропетровской области с обысками пришло ГБР. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства о служебной халатности должностных лиц, которая привела к потере в бюджете почти 700 миллионов гривен.

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Следователи установили, что по состоянию на 1 апреля 2021 года между Криворожским городским советом и одним из градообразующих предприятий заключено 82 договора аренды земельных участков.