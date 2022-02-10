Вибух бомби під міськрадою Кривого Рогу був? Ми дізналися, що сталося насправді

У Кривому Розі проводять навчання. Фото: колаж "Сьогодні"
У Кривому Розі пролунав вибух під будинком міської ради. Як з'ясувалося, СБУ проводила навчання.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Що сталося насправді?
У поліції Кривого Рогу нам повідомили, що силами СБУ проводяться навчання.
"Наскільки відомо, була імітація вибуху. Надзвичайних подій не було", – повідомила речниця поліції Кривого Рогу Оксана Лесонен.
Усі подробиці
У четвер, 10 лютого, у Кривому Розі Дніпропетровської області під будинком мерії пролунав вибух. Про це повідомляє "Перший міський". Міськраду Кривого Рогу евакуювали через невідому посилку, в якій може бути бомба.
Пізніше повідомили, що біля будівлі міськради пролунав вибух. Імовірно, вибухівку приніс кур'єр "Нової пошти".
З'явилася інформація, що наявність вибухівки в коробці під міськрадою Кривого Рогу не підтвердилася. Вибухотехніки провели контрольований підрив.
До міськради Кривого Рогу прийшли з обшуками
До міської ради Кривого Рогу Дніпропетровської області з обшуками прийшло ДБР. Слідчі дії відбуваються в рамках кримінального провадження про службову недбалість посадових осіб, яка призвела до втрати в бюджеті майже 700 мільйонів гривень.
Слідчі встановили, що станом на 1 квітня 2021 року між Криворізькою міською радою та одним із містоутворюючих підприємств укладено 82 договори оренди земельних ділянок.
"Через неналежне виконання своїх обов'язків посадовими особами міськради на користь бізнесу було суттєво занижено вартість орендної плати за землю. Як наслідок, підприємство не сплатило до бюджету майже 700 мільйонів гривень", – сказано у відомстві.
Слідчі ДБР вилучають відповідні договори та іншу супровідну документацію.
Попередня кваліфікація: службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.