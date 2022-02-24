Взрыв на военных складах в Винницкой области – 26 раненых, город эвакуируют

В Калиновке от взрыва пострадали 26 человек / Фото: Коллаж: Сегодня
В результате взрыва в Калиновке Винницкой области один военный погиб, еще 26 ранены. Пожарные тушат огонь на территории части.
Об этом сообщает "Сегодня".
Военные эвакуируют население. Взрывной волной уничтожено несколько зданий, которые были на территории части.
Ранее мы писали, что в результате взрыва на военных складах начался пожар. Как пишет "Суспільне", горит на двух складах, где хранят патроны. Пожар тушат специальными пожарными танками. Сейчас угрозы взрывов снарядов нет.
Что происходит в других регионах?
- В Луганской области идут тяжелые бои. Пресс-служба пограничников сообщает об очередной "военной хитрости" врага.
"В Луганскую область на рубеже Красная Таловка, Милово, Городище зашли колонны российских танков. Враг коварно ввел в колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ", – говорится в сообщении.
- В городе Чугуев Харьковской области в результате вражеских обстрелов начался пожар, погиб ребенок.
- В Одессе на улице Химической горит воинская часть Национальной гвардии. Огонь распространился на цеха, склады завода.
- В Умани Черкасской области во время обстрелов погиб мужчина, еще пять человек в больнице. Снаряд попал в центральную часть города.